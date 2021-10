Aguero Inter, dalla Spagna sicuri: i nerazzurri sono sul Kun

Sergio Aguero potrebbe lasciare il Barcellona già a gennaio: l’Inter sarebbe alla finestra secondo la stampa spagnola

Una bomba clamorosa arriva dalla Spagna e precisamente dal portale Diario Gol. Sergio Aguero sarebbe già stufo della sua avventura al Barcellona e potrebbe cambiare maglia a gennaio.

L’ex Manchester City si sarebbe pentito del passaggio in Catalogna dopo l’addio dell’amico Messi e finora ha giocato poco per via degli infortuni. Il Barcellona non si opporrebbe ad un suo addio visto che risparmierebbe l’ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione, con l’argentino che in Serie A farebbe più gola all’Inter che alla Juventus. I bianconeri, infatti, dopo il rifiuto del ‘Kun’ in estate avrebbe altri obiettivi per l’attacco di Allegri.