AIA, Pacifici: «Soddisfatto dell’operato degli arbitri, siamo forti»

Le parole di Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, sugli errori del Var nelle ultime giornate. Tutti i dettagli

Carlo Pacifici, presidente dell’AIA, ha parlato in conferenza stampa da Coverciano degli errori nelle ultime giornate di Serie A.

PAROLE – «Sono stati gli allenatori nell’incontro che abbiamo avuto con loro a Lissone a farci arrivare il messaggio di far intervenire meno il Var e poi dicono il contrario. Siamo aperti a qualsiasi confronto diretto, leale e sereno, ma se ci sono le condizioni. Noi andiamo avanti con forza e convinzione, auspicando che anche le cose fatte bene vengano evidenziate. Sono soddisfatto di questa prima parte di campionato. Possiamo certamente fare meglio, ma dobbiamo andare avanti a testa bassa senza pensare alle polemiche. Dai nostri errori prendiamo spunto per migliorare la nostra attività. Non capisco questa continuità di attacchi verso la classe arbitrale. Personalmente sono soddisfatto del lavoro che stiamo facendo e siamo soddisfatti del Var. Il fatto di avere 5 Var italiani su 15 gare europee da qui alla fine del mese significa che c’è un riconoscimento del buon lavoro che si sta facendo. Sta passando il messaggio che il problema del calcio italiano sono gli arbitri e questo non lo accetto».