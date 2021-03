AIC, Donnarumma è il miglior portiere: «Ecco di chi è il merito di questo premio»

Donnarumma ha voluto ringraziare Pioli per il premio dell’AIC: la fase difensiva del tecnico ha esaltato le sue qualità

Intervistato dai microfoni di Milan Tv, Gianluigi Donnarumma ha voluto esprimere tutta la sua gioia per il premio AIC ricevuto ringraziando in particolare Stefano Pioli e tutti i difensori rossoneri,

GRAZIE – «Sono contento e ringrazio tutti per questo premio. E’ un motivo per me per dare sempre di più e vincere ancora tante volte. Volevo ringraziare anche i miei difensori che mi fanno sentire sicuro, però sicuramente è cambiato tanto e lavoriamo molto bene con il mister sulla fase difensiva e quello è anche motivo della nostra rinascita».