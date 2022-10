Napoli, Spalletti: «Fatta una buona partita, ma già pensiamo alla prossima»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato a Sky Sport al termine della partita giocata contro l’Ajax in Champions League. Le sue dichiarazioni:

«Di messaggi mi arrivano quelli corretti quelli giusti. E’ soltanto una partita. Abbiamo fatto una buona partita, ma appena finita già pensiamo a quella dopo. In campionato ci sono squadre che vanno forte e quindi dobbiamo stare sul pezzo. Domenica la Cremonese sarà tirata a lucido perché sanno contro chi giocano. In Champions abbiamo fatto tre grandi risultati. Nella mia squadra si possono mettere in luce tutti perché si gioca ogni tre giorni quindi c’è bisogno di tutti, ma è tutta una conseguenza di come ci si allena».