Alaba ‘salva’ l’Austria Vienna: i dettagli

Il difensore, ex Bayern Monaco e ora al Real Madrid, David Alaba ha salvato l’Austria Vienna società che lo ha fatto crescere da giovane

David Alaba salva il club che lo ha cresciuto da ragazzo. Il difensore, ex Bayern Monaco e ora al Real Madrid, assieme ad un gruppo avrebbe acquistato delle quote dell’Austria Vienna per permettere di versare i 12,5 milioni di debiti.

Già qualche mese fa Alaba aveva acquistato quote del club pari al 2%, un vero gesto d’amore nei confronti della squadra che lo ha fatto crescere e gli ha fatto conoscere il calcio professionistico.