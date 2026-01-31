Alisson Santos al Napoli: svolta importante! Cosa sta accadendo per il colpo in attacco degli azzurri, ultimissime

Alisson Santos al Napoli: c’è l’accordo tra il club azzurro e lo Sporting CP, ecco cosa sta succedendo per il colpo in attacco

Il Napoli ha in mano il colpo per chiudere il suo mercato invernale, ma l’ultimo passo spetta ora alla dirigenza azzurra. Nelle ultime ore, il club partenopeo ha compiuto un’accelerata decisiva nella trattativa per Alisson Santos, raggiungendo un accordo verbale totale con lo Sporting Lisbona. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’intesa tra le due società è stata definita in ogni aspetto economico e strutturale. Il lavoro del Direttore Sportivo Giovanni Manna ha portato i frutti sperati, apparecchiando la tavola per l’arrivo del talento sudamericano. Tuttavia, l’affare non è ancora tecnicamente chiuso: tutto dipende ora dalla decisione finale del Napoli, che si è riservato l’ultima parola prima di procedere con lo scambio dei documenti.

I dettagli economici: operazione “smart”

La formula strappata dal Napoli è particolarmente vantaggiosa e limita i rischi d’impresa. L’accordo prevede un prestito oneroso immediato di 3 milioni di euro. A questo si aggiunge una clausola per il futuro acquisto a titolo definitivo fissata a 15 milioni di euro. Il dettaglio fondamentale, sottolineato da Romano, è che si tratta di un’opzione non obbligatoria (diritto di riscatto). Il Napoli, dunque, potrà valutare il giocatore sul campo per sei mesi e decidere solo a giugno se investire la somma pattuita per trattenerlo. Un’operazione complessiva da 18 milioni potenziali che non vincola il bilancio futuro in modo rigido.

Alisson Santos: un jolly per Conte

Alisson Santos, attaccante esterno o seconda punta classe 2006, è il profilo individuato per dare imprevedibilità alla manovra offensiva. Prodotto del florido vivaio dello Sporting, il brasiliano abbina tecnica in velocità e capacità di saltare l’uomo, caratteristiche che mancano in parte all’attuale rosa azzurra. L’eventuale arrivo del giocatore offrirebbe ad Antonio Conte una carta importante da giocare a gara in corso o per far rifiatare i titolari nel tour de force primaverile. La decisione finale è attesa a brevissimo: il tempo scorre e il Napoli deve decidere se affondare il colpo o restare così com’è.