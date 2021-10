All or Nothing Juventus, ufficiale la data d’uscita: i dettagli

All or Nothing Juventus: c’è la data! Ecco quando uscirà la serie su Amazon riguardante il club bianonero

Una data da cerchiare in rosso sui calendari di ciascun appassionato e tifoso della Juventus. È infatti stata svelata pochi minuti fa la data d’uscita della nuova serie sulla Vecchia Signora.

“All or Nothing” sarà visibile su Prime Video a partire dal 25 novembre. Meno di un mese per poter vedere una delle serie più attese tra i tifosi, bianconeri e non.