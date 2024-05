Allegri Juve ai titoli di coda, ore decisive per l’esonero del tecnico: ecco quando sarà annunciato

Ore decisive per l’addio di Allegri alla Juve: la società ha preavvisato Montero e valuta il licenziamento per giusta causa

Ore decisive e forse le ultime per Massimiliano Allegri alla Juve, che potrebbe aver chiuso il suo secondo mandato in bianconero nella finale di Coppa Italia. Alla dirigenza Juventina non sono piaciuti infatti gli sfoghi del livornese a fine partita – contro arbitri, giornalisti, ma soprattutto società, Giuntoli in primis – e così, dopo la giornata di ieri, sono pronti all’esonero.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, i legali bianconeri sono al lavoro per cercare di capire se ci sono gli estremi per un licenziamento per giusta causa (che permetterebbe alla società di risparmiare i 7 milioni di ingaggio rimanenti) nel caso Allegri avesse violato il codice di condotta che hanno i dipendenti della Vecchia Signora. Quello che sembra ormai certo è che lunedì, contro il suo potenziale erede Thiago Motta, il tecnico non ci sarà: al suo posto la dirigenza ha già preavvisato Paolo Montero, tecnico dell’Under 19 bianconera.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM