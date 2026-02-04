Allegri non ne può più, urla al telefono: “Dobbiamo venderlo”

Max Allegri ha perso la pazienza e ha urlato al telefono con un noto dirigente del Milan: il retroscena lascia senza parole tutti i tifosi del Milan.

Nelle varie interviste e nelle conferenze stampa di queste ultime settimane Massimiliano Allegri ha sempre ribadito un concetto molto chiaro: il tecnico livornese è molto contento della rosa che gli ha messo a disposizione la società ed è convinto che questo gruppo abbia tutte le carte in regola per centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttavia non è un segreto che Allegri avrebbe gradito un altro centravanti in questo mercato di gennaio. Il colpo Fullkrug è stato accolto molto positivamente dall’allenatore rossonero: lo stesso non si può dire per il mancato arrivo di Mateta, su cui è arrivato il veto da parte del medico del Milan a causa di problemi fisici alle ginocchia.

Ma non è tutto. Proprio in queste ore è trapelata un’indiscrezione che racconta di un Allegri su tutte le furie: una particolare situazione ha fatto perdere le staffe all’allenatore toscano, arrivato addirittura a urlare al telefono con un noto dirigente del Milan.

Clamoroso Allegri, crisi di nervi: ha urlato al telefono

I tifosi milanisti possono però tirare un sospiro di sollievo. L’episodio in questione non riguarda il presente: la rabbia di Allegri, raccontata nientemeno che da Adriano Galliani, risale infatti alla stagione 2010/2011, la sua prima sulla panchina del Milan.

Galliani ha raccontato la telefonata che ricevette da Allegri: il motivo era Ronaldinho – Calcionews24.com (Screen YouTube Rai)

Quell’annata terminò con la conquista dello scudetto, ma nel corso della stagione Allegri fece presente a Galliani che un giocatore rischiava di minare la serenità dello spogliatoio. L’ex amministratore delegato del Milan, durante la presentazione del libro ‘A corto muso’ di Giuseppe Alberto Falci, ha quindi rivelato la telefonata che gli fece ‘Acciughina’ per invitarlo a prendere provvedimenti.

“Allegri mi diceva tutti i giorni ‘Basta, Ronaldinho fa sempre tardi la notte’. Mi diceva che faceva sempre tardi, tardi, tardi – racconta Galliani – Un giorno mi ha chiamato urlando ‘Questa mattina dobbiamo venderlo, è arrivato puntuale, prima di tutti agli allenamenti’. Io non volevo venderlo e mi disse ‘Sì, ma è arrivato direttamente dalla serata, senza passare neanche per la camera da letto'”.

Alla fine Allegri è stato accontentato. Galliani ha convinto Berlusconi a fare a meno di Ronaldinho, sostituendolo con un altro giocatore dalla tecnica sopraffina: “In dieci giorni lo abbiamo ceduto al Flamengo e abbiamo preso Cassano con cui abbiamo vinto lo scudetto“.