Allegri alla vigilia di Villarreal Napoli: «Modulo? Discorsi da bar...Possibile McTominay titolare, ecco quando tornano gli infortunati»

Massimiliano Allegri, allenatore del Napoli, si è espresso così alla vigilia del match di Champions League con il Villarreal

Vigilia di Champions League ad alta tensione in casa Napoli. Dopo il debutto amaro incassato contro l’Arsenal, la formazione guidata da Massimiliano Allegri si appresta a tornare sul palcoscenico europeo con la ferma intenzione di conquistare la prima vittoria della sua campagna continentale. L’ostacolo da superare è rappresentato dal Villarreal, nella complessa trasferta in programma martedì 13 ottobre alle ore 21:00 nella cornice dell’Estadio de la Cerámica. Un appuntamento decisivo per smuovere la classifica della League Phase, dove gli azzurri non possono più permettersi passi falsi.

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Le parole di Allegri a Sky Sport: la gestione della rosa e la stoccata sulle tattiche

A tracciare la rotta ai microfoni di Sky Sport, prima di presentarsi in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia, è stato lo stesso Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha ribadito le insidie del confronto con la formazione spagnola, rispondendo al contempo con decisione alle discussioni emerse nell’ultimo periodo attorno al modulo di gioco e all’assetto della squadra:

“Il Villarreal è una bella squadra”

L’allenatore del Napoli ha quindi approfondito la questione relativa alle rotazioni e al progressivo rientro degli elementi attualmente fermi ai box:

“Parliamo di una squadra difficile da affrontare. Il nostro modulo? Discorso riduttivo, sono discorsi da bar. Ho una rosa fatta di ottimi giocatori, alcuni stanno rientrando dagli infortuni. Dobbiamo essere bravi a gestire e cambiare i giocatori. La prossima settimana torneranno Anguissa, Olivera ed Alisson. Con un po’ di pazienza dobbiamo metterci in ordine. McTominay dal 1′? Possibile. Ma non ho ancora deciso l’11 titolare”

Rotazioni e ballottaggi: l’opzione McTominay e i rientri imminenti

Dalle dichiarazioni del mister emerge chiaramente come la tenuta atletica e il turnover rappresentino fattori chiave nella gestione dell’organico azzurro. La potenziale maglia da titolare per Scott McTominay garantisce un’iniezione di fisicità e inserimenti nel cuore del centrocampo, in attesa di riavere a disposizione tasselli fondamentali come Zambo Anguissa, Mathías Olivera e Alisson, il cui rientro è fissato per la prossima settimana. Contro il Villarreal, il Napoli dovrà far valere la qualità e la profondità della propria rosa per conquistare tre punti di fondamentale importanza nel cammino europeo.