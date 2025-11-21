Allegri ribalta la difesa, Tare prepara l'assegno da 15 milioni - Calcio News 24

In arrivo un nuovo rinforzo in difesa per Massimiliano Allegri: in vista dell’imminente mercato invernale il Milan è già a lavoro per puntellare l’organico rossonero

Una domenica ad altissima tensione attende i tifosi interisti e milanisti allo stadio San Siro, dove Milan e Inter si sfideranno nel derby di Milano. Una stracittadina dal sapore particolare, soprattutto per il ritorno di Massimiliano Allegri, che dopo 11 anni tornerà a sedersi sulla panchina rossonera in un derby ufficiale.

L’ultimo, datato dicembre 2013, porta ancora un ricordo amaro al tecnico toscano, che quasi dodici anni dopo guiderà nuovamente il Milan in una delle sfide più sentite della stagione. Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45, con i rossoneri padroni di casa nel derby d’andata della 12° giornata di campionato.

In attesa di uno degli appuntamenti più importanti per la stagione, il Milan non è concentrato solo sulle scelte di formazione per contrastare l’Inter, ma guarda con attenzione anche al mercato, tema sempre centrale per la dirigenza rossonera. Con la sessione invernale alle porte, il club ha già avviato le valutazioni per rafforzare in particolare il reparto difensivo, uno dei settori ritenuti più bisognosi di nuovi innesti, alla luce della seconda parte della stagione quando il livello e la competizione aumenteranno vertiginosamente.

Milan, in arrivo un nuovo rinforzo per la difesa di Allegri

Il profilo individuato porta a Thomas Kristensen, difensore centrale dell’Udinese, finito nel mirino del Milan come possibile rinforzo per gennaio. Nonostante manchino ancora alcune settimane all’apertura del mercato, il club sembra avere le idee chiare e vuole intervenire per aumentare profondità e qualità in vista della seconda parte di stagione. Senza impegni europei, l’obiettivo dichiarato dei rossoneri è quello di lottare fino in fondo per lo Scudetto, motivo per cui la finestra invernale avrà un ruolo cruciale nel mettere a disposizione di Allegri giocatori pronti e affidabili.

Milan, in arrivo un nuovo rinforzo per la difesa di Allegri (Foto Instagram) – Calcionews24.com

Kristensen, classe 2002, è reduce da un infortunio che lo tiene fermo da fine settembre, ma il recupero procede e il suo rientro è atteso a breve. Le prestazioni mostrate prima dello stop hanno convinto il Milan a muoversi concretamente, nonostante il danese sia osservato anche da altri club europei. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Udinese valuterebbe il suo cartellino intorno ai 15 milioni di euro, cifra che il Milan sarebbe disposto a investire per assicurarsi un difensore capace di portare solidità, qualità ed esperienza nel reparto arretrato di Allegri.