Allegri arrabbiato dopo Juventus-Milan: sfuriata nello spogliatoio?

Allegri, sfuriata dopo il Milan? Juve chiusa 20 minuti nello spogliatoio. Il retroscena dopo il match pareggiato allo Stadium

Massimiliano Allegri si è presentato largamente in ritardo ai microfoni di Dazn per l’intervista post-partita di Juve Milan. Come raccontato da bordocampo da Dazn, il tecnico è stato circa 20′ nello spogliatoio prima di rispondere alle domande sul match dell’Allianz Stadium.

Possibile che il tecnico abbia parlato subito con la squadra dopo l’1-1 di ieri, non riuscendo a mandare giù il gol subito dai rossoneri.

