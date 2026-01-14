Connect with us

Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole – VIDEO

Allegri tedoforo a Borgomanero, la solita ironia del tecnico del Milan: le sue parole. Il tecnico livornese porta la Fiamma verso Milano-Cortina 2026

È un mercoledì mattina dal sapore storico quello vissuto oggi, 14 gennaio 2026, da Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan, solitamente immerso nelle tensioni tattiche di Milanello, si è concesso una parentesi emozionante e prestigiosa partecipando attivamente al viaggio della Fiamma Olimpica verso i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’evento è andato in scena a Borgomanero, tappa numero 38 del percorso, dove l’allenatore livornese ha vestito i panni di tedoforo d’eccezione.

Accolto dagli applausi calorosi dei cittadini e di numerosi tifosi Rossoneri, Allegri ha percorso i suoi 200 metri con la torcia in mano, visibilmente orgoglioso della divisa ufficiale della staffetta e dell’incarico ricevuto dal CONI. Fedele al suo stile, che mescola pragmatismo e battute fulminanti, il mister del Diavolo non ha rinunciato all’ironia nemmeno in un contesto così solenne. Prima della partenza, ha scherzato con i presenti esclamando un «Speriamo di non scottarci!», per poi chiarire le sue intenzioni a chi gli chiedeva se avrebbe camminato: «Camminare? No no, correrò!». Un mix di simpatia e apprensione organizzativa («Il mio slot è fra 14 minuti, io li fermo tutti quel tempo?»), prima di definire l’esperienza come una “bellissima storia di sport che unisce il Paese”.

Tuttavia, il dovere chiama e l’agenda non ammette pause. Terminata la frazione piemontese, Allegri è ripartito immediatamente alla volta di Milanello. Il tempo dei festeggiamenti è già finito: nel mirino c’è il delicato recupero di campionato contro il Como. Il programma odierno prevede infatti la conferenza stampa di presentazione alle ore 12:00 e, nel pomeriggio, un allenamento di rifinitura cruciale. Lo staff tecnico dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sulle condizioni del fuoriclasse portoghese Rafael Leao e gestire un attacco orfano del bomber tedesco Niclas Füllkrug, assente per la sfida del Sinigaglia.

