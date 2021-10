Atalanta, le ultime da Zingonia: in due si allenano a parte

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con alcune assenze contro il Milan: ecco il report da Zingonia dopo l’allenamento

Gian Piero Gasperini deve fare i conti con due assenze certe contro il Milan: Hateboer e Gosens. In allarme i tifosi nerazzurri anche per Demiral e Toloi che si allenano a parte.

«Nerazzurri al lavoro questo pomeriggio al Centro Bortolotti di Zinonia per preparare la sfida al Milan in programma al Gewiss Stadium di Bergamo domenica alle 20.45 per la 7ª giornata della Serie A TIM 2021-2022. Allenamento in gruppo per Palomino, mentre Demiral e Toloi si sono allenati a parte. Out Gosens e Hateboer».