Allenamento Atalanta, la situazione tra Lookman e gli infortuni. Il report da Zingonia - Calcio News 24

Allenamento Atalanta, la situazione tra Lookman e gli infortuni. Il report da Zingonia
Allenamento Atalanta, il report attuale dopo la sessione al Centro Bortolotti di Zingonia
Oggi allenamento in casa Atalanta tra infortuni e situazioni da gestire. Ecco il report completo della squadra nerazzurra.
IL COMUNICATO
In vista della prima trasferta stagionale a Parma, i nerazzurri hanno proseguita la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo una seduta di lavoro al mattino. Per la 2ª giornata della Serie A Enilive 2025/26, la squadra di mister Jurić scenderà in campo contro il Parma sabato 30 agosto allo Stadio Ennio Tardini con calcio d’inizio alle ore 18.30.
Continua in casa Atalanta la sessione individuale in campo di Lookman (aspettando novità sul mercato). Sessione individuale per .., terapie per Bakker
Domani, mercoledì 27 agosto, per de Roon e compagni è in programma a Zingonia un altro allenamento mattutino a porte chiuse.
