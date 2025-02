Allenamento Atalanta, le novità sugli infortuni: da Lookman a Carnesecchi. Ecco il report da Zingonia

Allenamento Atalanta, le ultime novità da Zingonia dopo la sessione odierna: in particolar modo sugli infortuni. Ecco le novità

Dopo la sfida di Coppa Italia contro il Bologna, i nerazzurri sono tornati al lavoro a Zingonia per cominciare a preparare la partita di campionato contro l’Hellas Verona. Il match, valido per la 24ª giornata della Serie A Enilive 2024-25, è in programma sabato 8 febbraio allo Stadio Bentegodi di Verona con calcio d’inizio alle ore 15.00.

Giro di terapie in casa Atalanta: Lookman, Kolasinac, Carnesecchi, Scamacca e Kossounou

Allenamento pomeridiano completo per chi non ha giocato o giocato poco in Coppa Italia; seduta di “scarico”, invece, per chi è stato impiegato ieri sera con un buon minutaggio

Domani, giovedì 6 febbraio, mister Gasperini e il suo staff dirigeranno una seduta pomeridiana di allenamento a porte chiuse al Centro Bortolotti.