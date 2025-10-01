Cagliari, stop muscolare per due giocatori durante l’allenamento: le ultime in vista della sfida con l’Udinese

Problemi fisici per due giocatori del Cagliari nella settimana che porta al match di domenica. Lo staff medico valuta i tempi

Il Cagliari di Fabio Pisacane, ex difensore rossoblù oggi alla guida della squadra, prosegue la marcia di avvicinamento al prossimo impegno di campionato. Domenica 5 ottobre i sardi saranno di scena al “Bluenergy Stadium” per affrontare l’Udinese di Kosta Runjaic, tecnico tedesco di origini croate, in una gara che si preannuncia fondamentale nella corsa alla salvezza.

Allenamenti tra palestra e tattica

La seduta odierna si è aperta con un intenso lavoro in palestra, mirato al potenziamento muscolare e alla prevenzione degli infortuni. Successivamente, la squadra è scesa in campo per esercitazioni tecniche, con particolare attenzione al possesso palla e alla rapidità nelle transizioni. La parte centrale dell’allenamento è stata dedicata agli aspetti tattici, elemento chiave per migliorare la compattezza del gruppo in vista della sfida contro i friulani. La sessione si è conclusa con esercizi sulle conclusioni a rete, utili ad affinare la precisione sotto porta.

Programmi personalizzati per alcuni giocatori

Come di consueto, alcuni elementi hanno seguito un percorso differenziato. Nicola Pintus, preparatore atletico della squadra, ha supervisionato il lavoro individuale di Boris Radunovic, portiere serbo classe 1996, e di Gabriele Zappa, terzino destro cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Entrambi stanno proseguendo il loro programma di recupero.

Situazione simile per Gianluca Gaetano, centrocampista offensivo ex Napoli, alle prese con un affaticamento ai flessori della coscia sinistra, e per Juan Rodríguez, difensore argentino con esperienza in Liga, che sta smaltendo un problema al retto femorale. Entrambi hanno svolto un lavoro personalizzato per recuperare al meglio in vista dei prossimi impegni.

Verso la sfida di Udine

Il programma di preparazione proseguirà domani, giovedì 2 ottobre, con una nuova sessione mattutina fissata da mister Pisacane. L’obiettivo del Cagliari è chiaro: arrivare al match contro l’Udinese con la massima concentrazione e ottenere un risultato positivo, fondamentale per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Con una settimana di lavoro intenso e mirato, i rossoblù puntano a presentarsi al Bluenergy Stadium con la giusta determinazione per affrontare una diretta concorrente nella lotta salvezza.