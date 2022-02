Allenamento Cagliari, rossoblù al lavoro verso il Torino: il report

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

ll Cagliari è sceso in campo questo pomeriggio per un nuovo allenamento in vista della sfida in programma domenica con il Torino

Nuovo allenamento al pomeriggio per il Cagliari: in testa c’è la partita di domenica contro il Torino all’Olimpico. Il report dell’allenamento odierno.

«Seduta pomeridiana per i rossoblù al Centro sportivo di Assemini: agli ordini di mister Mazzarri la squadra è scesa in campo per continuare la preparazione alla gara di domenica contro il Torino. Dopo l’attivazione, lavoro atletico e dedicato alla forza; esercitazioni sul possesso palla e serie di partitelle».