Allenamento Juventus verso il Celta Vigo: dubbio Celik

Il terzino turco lavora a parte alla vigilia del Celta, mentre l’esterno ivoriano recupera: Spalletti valuta come gestire i due in vista della Lazio



La Juventus si prepara alla seconda partita di Europa League, in programma giovedì sera sul campo del Celta Vigo, con un dubbio da sciogliere: Zeki Çelik. Come riportato da Sky Sport, il difensore turco, jolly capace di agire sia a destra sia da braccetto, si è allenato a parte nella seduta di rifinitura alla Continassa, per un piccolo affaticamento muscolare.

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Spalletti segue Çelik da vicino

Per Luciano Spalletti, tecnico toscano dei bianconeri, il turco rappresenta un’opzione molto affidabile, e per questo il suo staff valuta con prudenza le condizioni. Durante l’allenamento l’allenatore si è avvicinato al giocatore per guidarlo in un lavoro personalizzato sugli anticipi difensivi. Al momento è ipotizzabile che Çelik faccia parte della spedizione in Galizia ma parta dalla panchina, per evitare rischi in vista del big match di campionato con la Lazio. In caso di turno di riposo, in corsia è pronto Andrea Cambiaso, terzino azzurro.

Boga sta meglio

A bilanciare la preoccupazione è arrivata una notizia positiva su Jérémie Boga, esterno ivoriano ex Sassuolo e Atalanta, fermato l’8 settembre da una lesione muscolare di grado moderato al bicipite femorale. Il giocatore ha iniziato la seduta correndo da solo e poi si è unito ai compagni, disputando la partitella conclusiva. Spalletti deve ora decidere se portarlo a Vigo o preservarlo in vista della sfida con i biancocelesti.

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L’obiettivo: il bis dopo il 5-0 al NEC

La squadra bianconera cerca la seconda vittoria dopo il successo per 5-0 contro il NEC Nijmegen del 17 settembre all’Allianz Stadium, che ha aperto nel migliore dei modi il cammino europeo. La trasferta di Vigo rappresenta un test importante per confermare la crescita, in una settimana ravvicinata che vedrà i bianconeri impegnati domenica sera contro la Lazio, nella settima giornata di Serie A.