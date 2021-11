Allenamento Milan: novità su Romagnoli e Ballo-Toure

Buone notizie per il Milan in vista del match contro la Fiorentina. Ballo-Touré si è allenato con il resto del gruppo. Romagnoli…

Il Milan sabato sera sfiderà la Fiorentina in occasione della tredicesima giornata di Serie A. Stefano Pioli potrebbe recuperare due giocatori.

Stando a quanto appreso dalla redazione di milannews24.com, Ballo-Touré si è allenato in gruppo con il resto della squadra. Per quanto riguarda Romagnoli e Castillejo ancora lavoro personalizzato ma per il primo filtrerebbe ottimismo per il suo recupero contro la Viola.