Allenatore del mese di novembre in Serie A: trionfa Gasperini

L’Atalanta rende noto tramite un post social che il proprio tecnico Gian Piero Gasperini è stato eletto come allenatore del mese di novembre in Serie A.

Gian Piero #Gasperini eletto 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗠𝗲𝘀𝗲 di novembre di @SerieA! 😍

Complimenti, Mister!! 🙌🏼

Gian Piero Gasperini is the @SerieA_EN 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗵 for November! 👏🏼

Well deserved, boss!! 🖤💙#GoAtalantaGo pic.twitter.com/IxyEqCL62b

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 29, 2021