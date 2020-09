Allenatore dell’anno 19/20, Klopp in finale con Flick e Nagelsmann. Gasperini 5°

La Uefa ha reso note le nomination per il miglior allenatore dell’anno 2019/2020

La Uefa ha annunciato le nomination per i primi tre classificati al premio di miglior allenatore dell’anno 2019/2020, stilando anche le posizioni degli altri tecnici in gara. Orgoglio per l’Italia che piazza Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, al quinti posto davanti a Zidane (8°), Guardiola (9°) e Conte (10°).

A giocarsi la vittoria in finale saranno dunque l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp, che ha vinto la Premier League, Hansi Flick, vincitore della Champions League con il Bayern Monaco, e Julian Nagelsmann, protagonista di una grandissima stagione con il Lipsia.