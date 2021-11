Allenatore Sampdoria: confermata la fiducia a D’Aversa. Le ultime

Allenatore Sampdoria: confermata la fiducia a Roberto D’Aversa, che non sarà esonerato. Le ultime

Roberto D’Aversa rimarrà alla guida della Sampdoria. Dopo la sconfitta contro il Bologna la posizione del tecnico era stata messa in discussione ma ora una decisione è stata presa.

Come riporta Sky Sport nella giornata di domani è previsto un incontro tra il presidente della Samp, Massimo Ferrero, e D’Aversa stesso: la società blucerchiata ha comunque già deciso di confermare il proprio allenatore almeno fino alla sfida contro la Salernitana tra due weekend. La volontà di Ferrero è stata quella di non prendere decisioni affrettate e di impulso che potrebbero non essere quelle giuste per il bene della squadra.