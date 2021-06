Allenatore Sampdoria, De Rossi era il preferito di Ferrero: il retroscena

Per la panchina della Sampdoria, dopo l’addio di Claudio Ranieri, Ferrero avrebbe voluto puntare su Daniele De Rossi

Si riducono sostanzialmente a due le scelte di Massimo Ferrero per la panchina della Sampdoria: Alessio Dionisi e Patrick Vieira. Gli altri nomi sullo sfondo restano lì, in attesa di capire tutti gli scenari in evoluzione. Spunta però un retroscena, riportato da Sky Sport.

Dopo l’addio di Claudio Ranieri, i blucerchiati hanno sondato diversi tecnici e Ferrero ha provato a convincere Daniele De Rossi, attualmente nello staff della Nazionale agli Europei. L’ex centrocampista ha declinato la proposta: l’intenzione è quella di completare l’avventura con l’Italia e soprattutto prendere, prima, il patentino.