Allenatori italiani all’estero: Ancelotti a lezione da Xavi, Lisci verso la Liga 2

Tra gli allenatori italiani all’estero, Ancelotti crolla 0-4 sotto i colpi del Barça. E Conte si avvicina ancora alla Champions

Tra gli allenatori italiani all’estero, il risultato più roboante è quello di Carlo Ancelotti: il suo Real Madrid è surclassato dal Barcellona, il tecnico italiano va a lezione da Xavi. Al Bernabeu finisce 0-4, una delle più pesanti umiliazioni della storia recente dei Blancos. Il titolo resta saldamente nelle mani di Ancelotti, che rimane a +9 sul Siviglia, ma bisognerà cancellare al più presto questa pesante sconfitta contro gli acerrimi rivali blaugrana. Continua nel suo periodo positivo Antonio Conte, tornato in piena corsa per la Champions League. Il suo Tottenham batte anche il West Ham per 3-1 e adesso l’Arsenal, l’attuale quarta forza della Premier League, è a tre distanze.

Montella torna a vincere

Ritrova il sorriso anche Vincenzo Montella, che non riusciva a vincere da tre partite consecutive. L’Adana Demirspor supera 2-1 il Basaksehir e si rilancia in chiave Europa, con il quarto posto distante un solo punto. Crolla a picco, invece, il Levante: Alessio Lisci perde anche in trasferta contro l’Osasuna, la sua squadra viaggia verso la retrocessione anche perché la zona salvezza è ormai distante otto lunghezze. Mezzo passo falso per Domenico Tedesco e il suo Lipsia, fermato sullo 0-0 dall’Eintracht Francoforte. In Bundesliga è bagarre con Friburgo ed Hoffenheim, tutte racchiuse in pochi punti. Infine, Paolo Vanoli non sa più vincere: lo Spartak Mosca pareggia con il Nizhny Novgorod, la squadra del tecnico italiano ha racimolato i tre punti soltanto una volta nelle ultime cinque partite.