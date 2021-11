Calciomercato Juventus, Alvarez più lontano: le parole di Jorge Brito

Alvarez Juve: il vicepresidente del River Plate esce allo scoperto. Ultime notizie legate al futuro dell’attaccante

Jorge Brito, ha parlato di Juventus e non solo. Le sue parole a TNT Sports: Il vicepresidente del River Plate,ha parlato di Julian Alvarez, obiettivo di mercato dellae non solo. Le sue parole a TNT Sports:

ALVAREZ – «Ha ancora molto da dare alla squadra: per questo motivo vogliamo rinnovare il suo contratto. Siamo consapevoli del momento che sta attraversando ma non c’è stata ancora nessuna offerta ufficiale per lui. È un giocatore appetibile per i top club. Julian ha una clausola rescissoria che non possiamo evitare».

