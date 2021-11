Alvarez segna davanti agli scout della Juve: pronta l’offerta al River

Alvarez in gol, Juve in pressing: l’offerta per il River Plate. I bianconeri continuano a inseguire l’argentino

16 gol in 17 partite di Pimera División argentina per Julian Alvarez che ha trascinato il River Plate alla vittoria esterna contro la Platense e che quasi consegna il titolo ai Millonarios. Tutto questo mentre gli occhi di mezza Europa, Juventus in primis (il club bianconero ne sta osservando le prestazioni con alcuni osservatori mandati in loco), continuano ad osservare il talento lucente del classe 2000.

Le relazioni per Alvarez sono entusiaste e la Juventus ora è pronta a disarcionare la concorrenza con un’offerta da 25 milioni di euro (come da clausola) ma la corsa al gioiello argentino si preannuncia ardua e soprattutto a rischio asta.