Amarcord Juventus Atalanta, una sconfitta a testa alta (e Amoruso sigla il goal dell’ex)

La rincorsa alla salvezza dell’Atalanta di Bortolo Mutti beffata dalla sconfitta contro la Juventus nonostante un grande gioco

Juventus Atalanta ha sempre visto i bianconeri avere storicamente la meglio tra le mura amiche contro i nerazzurri, ma la differenza in una sconfitta sta nel “come” arriva: si passa dall’arrendevolezza fino alla capacità di sapersela giocare al di là del risultato, per esempio nel 2010.

L’Atalanta di Mutti sta compiendo una mezza risalita per sperare ancora nella salvezza, ma se in casa i nerazzurri hanno ripreso il ritmo, dall’altra parte in trasferta non si vince dal 2009 (quando in panchina era presente ancora Antonio Conte). Di fronte c’è la Juventus, ma anche lei in piena crisi.

La Dea parte molto bene, ma sono i padroni di casa a passare con una punizione magistrale di Alex Del Piero. Tutto finito? Il contrario. La reazione orobica non si fa attendere tra una conclusione di Padoin, un perfetto traversone di Peluso e poi il goal dell’ex Nicola Amoruso.

Ripresa nel segno sempre dell’Atalanta dove Valdes sfiora una rete fantastica dopo aver mostrato gran parte della sua qualità. La beffa però arriva nel finale con il colpo di testa di Felipe Melo: 2-1, ma i nerazzurri escono a testa alta.