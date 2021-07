Amichevole Juventus Cesena: ecco dove sarà trasmessa la gara

L’amichevole Juve Cesena in programma sabato 24 luglio dalle 18 sarà trasmessa da Sky Sport. I dettagli sulla sfida

Juve Cesena, prima amichevole ufficiale della seconda avventura bianconera di Allegri, sarà trasmessa in diretta da Sky Sport.

La partita è in programma al JTC per questo sabato 24 luglio. Il fischio d’inizio è previsto per le 18. La sfida si giocherà a porte chiuse nel rispetto delle normative anti Covid vigenti. Come comunicato dalla stessa società bianconera, saranno presenti solo alcuni ospiti invitati e una rappresentanza dei media.

