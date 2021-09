Venezia, Ampadu: «Ho parlato con Ramsey, Serie A fantastica»

Ethan Ampadu spiega la scelta di passare dal Chelsea al Venezia: ecco le dichiarazioni del terzino gallese sulla Serie A

Ethan Ampadu, intervistato dal Mirror, ha parlato della sua scelta di approdare in Serie A al Venezia.

VENEZIA – «Come giocatore, vuoi giocare a calcio. Non importa se è per mantenere il tuo posto per il Galles o tenerlo settimana dopo settimana giocando per il club. La Serie A è un campionato fantastico, ci hanno giocato molti top player».

RAMSEY – «Purtroppo non era in campo, quindi non sono riuscito a parlargli faccia a faccia. Ma ogni volta che ho parlato con lui dice che il campionato è buono e di altissimo livello. Sarà una bella prova».