Carlo Ancelotti è atteso a Napoli per la firma sul contratto, probabile che l’ex tecnico rossonero atterri all’aeroporto di Capodichino

Sale la febbre per l’arrivo di Carlo Ancelotti in città. Tutta Napoli è con il fiato sospeso, incollata ai teleschermi delle trasmissioni sportive, legge i siti specializzati ed ha l’orecchio attaccato alle radioline per ascoltare le ultime notizie sulla trattativa – ormai in via di definizione – con l’ex allenatore del Bayern Monaco. Mancano solo più alcuni passaggi burocratici e poi Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Napoli.

Ora tutti i tifosi partenopei si interrogano quando il loro nuovo condottiero sbarcherà in città. Molto probabile che dopo l’annuncio ufficiale (previsto nel tardo pomeriggio di oggi o al massimo domani mattina) Ancelotti prenda il primo areo disponibile e atterri all’aeroporto di Capodichino dove troverà sicuramente una moltitudine di tifosi a rendergli omaggio.