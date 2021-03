Pessime notizie per il Napoli: Mertens ha abbandonato il campo durante Repubblica Ceca-Belgio per un infortunio alla spalla

Preoccupazione in casa Napoli per l’infortunio alla spalla sinistra patito da Dries Mertens durante il match tra Repubblica Ceca-Belgio, valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Le condizioni dell’attaccante azzurro verranno valutate nel corso delle prossime ore. In caso di problema fisico confermato, Mertens lascerebbe il ritiro della nazionale belga.