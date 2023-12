Arabia Saudita, non solo Orsato: diversi arbitri d’Europa nel mirino

Nella lista dell’Arabia Saudita non ci sarebbe soltanto Daniele Orsato ma anche diversi arbitri europei e internazionali

Nella lista in mano ai dirigenti sauditi ci sono molto nomi oltre a quello di Daniele Orsato, cui è stata fatta un’offerta e lui ci sta pensando. Fra gli obiettivi c’è, per esempio, l’olandese Danny Makkelie, considerato uno dei migliori arbitri internazionali in questo momento. E anche il francese Clément Turpin, poi c’è il tedesco Felix Brych, l’inglese Michael Oliver, lo sloveno Slavko Vinčić, lo spagnolo Jesús Gil Manzano e il portoghese Artur Soares Dias. Lo scrive Tuttosport.