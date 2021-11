Aramu come Recoba: la statistica che accomuna i due giocatori

Mattia Aramu ancora a segno al Penzo: il centrocampista del Venezia ha raggiunto Recoba in una particolare statistica

Mattia Aramu fa impazzire il Penzo. Il centrocampista del Venezia ha realizzato il rigore del momentaneo pareggio contro la Roma, salendo a 4 gol in questo campionato. La rete realizzata dal numero 10 lagunare ha rotto un record che durava dal 1999.

4 – Mattia Aramu ha segnato in quattro partite casalinghe consecutive in #SerieA : l'ultimo giocatore del Venezia a riuscirci era stato Alvaro Recoba nel 1999. Classe.#VeneziaRoma — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 7, 2021

Come riporta Opta, infatti, Mattia Aramu ha segnato in quattro partite casalinghe consecutive in SerieA : l’ultimo giocatore del Venezia a riuscirci era stato Alvaro Recoba nel 1999 appunto.