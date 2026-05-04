Giampaolo nel pre partita: «Bisogna fare una partita seria, non possiamo sbagliare praticamente nulla nella nostra condizione»

Giampaolo: «Bisogna fare una partita seria, non possiamo sbagliare praticamente nulla nella nostra condizione». Le sue parole

Marco Giampaolo, allenatore della Cremonese, è intervenuto nel pre‑partita della sfida valida per la 35ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico grigiorosso ha parlato ai microfoni di DAZN, introducendo temi e sensazioni in vista del match.

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PAROLE – «Bisogna fare una partita seria, non possiamo sbagliare praticamente nulla nella nostra condizione. Le energie sono orientate solo a questa partita che è uno spartiacque molto importante.

Mussolini e Zerbini giocheranno, Vardy ha ripreso a stare con noi da poco ma è un calciatore che non ha bisogno di tanto, può giocare uno spezzone senza problema, contento di averlo recuperato perché è un arma in più in attacco che posso usare».