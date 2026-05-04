Hanno Detto
Sarri svela nel pre gara: «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite»
Sarri svela: «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite»
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto nel pre‑partita della sfida valida per la 35ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro la Cremonese di Giampaolo. Il tecnico biancoceleste ha parlato ai microfoni di DAZN, introducendo temi, sensazioni e aspettative in vista del match.
Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri notiziari flash, le top news e gli approfondimenti.
OBIETTIVI – «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite per poter fare il meglio possibile».
TAYLOR E ZACCAGNI – «Taylor e Zaccagni stanno bene ma non sappiamo la durata, ma ora stanno piuttosto bene».
MALDINI – «Maldini? Gli chiedo di tirare fuori il potenziale enorme che ha. Nessuno ci è riuscito fin ora vediamo se io riesco a tirargli fuori tutta quella qualità che ha».
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: «Yildiz? Ha avuto una piccola infiammazione che può peggiore, migliorare, è un po’ una gestione. Sulla vicenda arbitri…» – VIDEO
Conferenza stampa Spalletti pre Juve Verona: le dichiarazioni del tecnico bianconero alla vigilia del match di Serie A E’ tornata...