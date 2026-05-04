Sarri svela nel pre gara: «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite»

Sarri svela: «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite»

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, è intervenuto nel pre‑partita della sfida valida per la 35ª giornata di Serie A 2025‑2026 contro la Cremonese di Giampaolo. Il tecnico biancoceleste ha parlato ai microfoni di DAZN, introducendo temi, sensazioni e aspettative in vista del match.

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OBIETTIVI – «Noi dobbiamo seguire i nostri obiettivi senza nessuna forma di riscaldamento nelle prossime partite per poter fare il meglio possibile».

TAYLOR E ZACCAGNI – «Taylor e Zaccagni stanno bene ma non sappiamo la durata, ma ora stanno piuttosto bene».

MALDINI – «Maldini? Gli chiedo di tirare fuori il potenziale enorme che ha. Nessuno ci è riuscito fin ora vediamo se io riesco a tirargli fuori tutta quella qualità che ha».