Arresto Ferrero: potrebbe arrivare la sfiducia del Cda al presidente

Il CdA della Sampdoria potrebbe sfiduciare Massimo Ferrero dopo l’arresto: a rischio l’incarico di presidente. Lo scenario

Nuove notizie in casa Sampdoria che arrivano dopo l’arresto di queste ore da parte del presidente Ferrero. Il patron blucerchiato potrebbe ricevere la sfiducia da parta del Cda della Sampdoria. Le motivazioni sono facili da intuire, ma andiamole a vedere nel dettaglio:

RISPETTO DELLA LEGGE E DELLE NORMATIVE VIGENTI – «La Società si impegna a condurre la propria attività nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali ed internazionali, sia di natura civile che sportiva, respingendo la corruzione e ogni pratica illegale e profondendo il massimo sforzo, per quanto di propria competenza, nell’attuazione delle iniziative dirette alla lotta alla violenza, al razzismo e, in genere, all’eversione dell’ordine pubblico. I Destinatari, nell’esecuzione dei doveri propri del loro incarico, sono tenuti al rispetto delle leggi vigenti, della normativa sportiva di riferimento e del presente Codice.

I Destinatari devono evitare di trovarsi, nel corso dello svolgimento delle rispettive attività, in una qualsiasi situazione in grado di generare conflitto di interessi, reale e/o potenziale con la Società stessa. Per situazione di “conflitto di interessi” si intende quella in cui sia perseguito un interesse diverso da quello della Società e/o un vantaggio di natura personale. Nessun comportamento contrario alle predette normative e al presente Codice, posto in essere dai Destinatari nell’esecuzione delle mansioni o degli incarichi affidati, anche se motivato dal perseguimento di un interesse della Società, può considerarsi giustificato, e comporterà l’adozione di provvedimenti sanzionatori da parte della Società medesima».

IMMAGINE DELLA SOCIETA’ – «La Società considera la propria immagine e la propria reputazione valori che devono essere tutelati e sviluppati anche attraverso la piena diffusione, condivisione ed osservanza dei principi etici, di lealtà e correttezza sportiva contenuti nel presente Codice. I Destinatari dovranno, pertanto, astenersi da qualunque comportamento, sia in pubblico sia in privato, che possa ledere l’immagine della Società, ed adoperarsi al meglio per garantire il rispetto della stessa. Ciò anche in tutte le occasioni in cui i singoli tesserati partecipano a competizioni con le rispettive squadre Nazionali».

VALORE DEL CODICE – «La violazione delle sopra citate norme da parte dei Destinatari costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto. La Società si impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni disciplinari proporzionate alle violazioni del Codice e conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro».

