Arsenal, doppia tegola dall’infermeria: due giocatori infortunati, non partiranno con la Nazionale! Svelate le loro condizioni

Arsenal, due giocatori infortunati salteranno gli impegni con le rispettive Nazionali. Chi sono e qual è la situazione

Pessime notizie per le Nazionali e forte apprensione in casa Arsenal. Durante questa delicata sosta per gli impegni internazionali, i Gunners devono fare i conti con i problemi fisici della loro coppia difensiva titolare. Gabriel Magalhães è stato infatti costretto ad alzare bandiera bianca e a rinunciare alla convocazione con il Brasile.

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La notizia, che era già nell’aria dopo gli ultimi accertamenti medici, è stata ufficializzata nelle scorse ore. Il centrale difensivo non prenderà parte ai prossimi impegni della Seleção e farà ritorno nel centro sportivo del suo club. Il difensore ha dato forfait a causa di un dolore al ginocchio destro.

Allarme per Mikel Arteta: la coppia d’oro si ferma

L’assenza del difensore brasiliano rappresenta un duro colpo per il Commissario Tecnico verdeoro, ma a tremare è soprattutto l’Arsenal. La squadra londinese è attualmente impegnata in una serratissima lotta per la conquista della Premier League e per il prosieguo della stagione europea.

Il contemporaneo stop di William Saliba, che aveva già dovuto rinunciare alla convocazione con la nazionale francese, priva temporaneamente il tecnico Mikel Arteta del suo muro difensivo. I due centrali hanno dimostrato di essere una delle coppie più affiatate e impenetrabili d’Europa, garantendo un’assoluta solidità a tutto il reparto arretrato.

Il percorso di riabilitazione a Londra

La decisione di trattenere entrambi i giocatori nel Regno Unito è una scelta puramente conservativa, concordata tra gli staff medici delle rispettive federazioni e quello dell’Arsenal. Rimanere a Londra permetterà ai due atleti di sfruttare le strutture del club per seguire un programma di riabilitazione personalizzato e monitorare costantemente l’evoluzione dei fastidi.

Per Gabriel Magalhães, l’attenzione è tutta concentrata sul dolore al ginocchio destro, un problema che necessita di riposo e terapie mirate per scongiurare pericolose ricadute. L’obiettivo primario dello staff medico dei Gunners è rimettere in sesto i due pilastri difensivi in vista del decisivo rush finale della stagione, quando il calendario proporrà scontri diretti fondamentali. Questa sosta, paradossalmente, potrebbe rivelarsi il momento provvidenziale per curare questi acciacchi.