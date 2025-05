Arsenal, Wenger spinge la squadra verso il PSG: «Hanno un vantaggio mentale non indifferente»

Champions League, Arsene Wenger spinge l’Arsenal in vista del ritorno contro il PSG: «Abbiamo un vantaggio mentale importante»

Arteta sperava di affrontare la decisiva partita di Champions League contro il PSG con un slancio positivo derivante dalla vittoria contro il Bournemouth, ma la sconfitta contro le Cherries ha messo a rischio il secondo posto e ha lasciato il tecnico frustrato. Nonostante avesse schierato quasi tutti i titolari per testare la reazione dei suoi giocatori, la squadra non ha mostrato la reazione sperata. La sconfitta ha quindi pesato sul morale, ma Arteta è consapevole che la gara di Parigi sarà diversa, con l’Arsenal che dovrà giocare con maggiore determinazione e meno pressione.

Secondo Arsène Wenger, l’Arsenal ha un vantaggio mentale per la partita di ritorno, poiché deve solo vincere, mentre il PSG dovrà gestire il suo vantaggio. Tuttavia, la sfida tattica principale per l’Arsenal rimane arginare la veloce costruzione del gioco del PSG, che aveva messo in difficoltà i Gunners nella partita di andata. Il ritorno di Partey, fondamentale per l’equilibrio del centrocampo, darà maggiore solidità alla squadra, permettendo a Odegaard e Rice di fare maggiore pressione sui portatori di palla del PSG, mantenendo la squadra più alta in campo. Di seguito le parole dell’ex tecnico dei Gunners, riportato da Tuttosport.

«La cosa interessante in Champions, sia in trasferta che in casa, è che ogni volta, prima di iniziare la partita di ritorno, c’è un problema mentale da risolvere. Il vantaggio per l’Arsenal è che il loro problema mentale è semplice. Devono andare, giocare e vincere. Il problema mentale per il Psg è invece un dilemma: giochiamo per vincere o per proteggere il nostro vantaggio e sfruttare il contropiede, sapendo che bisogna essere molto chiari nei messaggi che si danno alla squadra?»