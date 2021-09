Asensio Juve: via a gennaio? Milan e Roma in pressing

Asensio potrebbe lasciare il Real Madrid a gennaio: Milan e Roma sulle tracce dello spagnolo, accostato in passato anche alla Juve

Marco Asensio pronto ad ascoltare le offerte nel mercato di gennaio. Questo quanto rilanciato dalla stampa spagnola sul fantasista del Real Madrid, che sta trovando poco spazio finora dopo il ritorno di Ancelotti in panchina.

Secondo il portale Todofichajes.com, sulle tracce del nazionale spagnolo ci sarebbero Milan, Roma e Tottenham in vista della sessione invernale. A più riprese Asensio è stato accostato in passato anche alla Juventus in Serie A.