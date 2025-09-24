Aston Villa, è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva: Monchi lascia, arriva Olabe

Aston Villa, adesso è ufficiale! Cambio nella direzione sportiva: Monchi lascia, arriva Olabe. Tutti i dettagli sul club di Premier

L’Aston Villa ha ufficializzato un importante cambiamento nella propria struttura dirigenziale. Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, ha deciso di lasciare il ruolo di Presidente delle Operazioni Calcistiche, incarico che ricopriva dal 2022, per assumere ora la posizione di consulente all’interno di V Sports, la holding che controlla il club di Birmingham. Figura di spicco nel calcio europeo, Monchi è stato a lungo il direttore sportivo del Siviglia, con cui ha costruito squadre vincenti capaci di conquistare più volte l’Europa League.

Roberto Olabe nuovo direttore sportivo

A raccogliere l’eredità di Monchi sarà Roberto Olabe, nominato con effetto immediato. Ex portiere professionista, Olabe ha intrapreso una carriera da allenatore prima di passare ai ruoli dirigenziali. Ha guidato in panchina club come Real Sociedad, Almería e Real Unión, per poi affermarsi come dirigente sportivo. Il suo ultimo incarico è stato quello di Direttore Sportivo della Real Sociedad, dove ha contribuito alla crescita del club basco, portandolo stabilmente nelle competizioni europee. In passato ha lavorato anche con Real Valladolid, con gli ecuadoriani dell’Independiente del Valle, con l’Aspire Academy in Qatar e con la Liga spagnola, dove ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico.

Il legame con Unai Emery

Olabe ritroverà all’Aston Villa Unai Emery, attuale allenatore dei Villans ed ex tecnico di Arsenal, Siviglia e Paris Saint-Germain, con cui aveva già condiviso un’esperienza all’Almería. Una collaborazione che potrebbe rivelarsi preziosa per consolidare il progetto sportivo del club inglese. Accanto a loro continuerà a operare Damian Vidagany, confermato come Direttore delle Operazioni Calcistiche.

I ringraziamenti a Monchi

Il presidente dell’Aston Villa, Nassef Sawiris, ha voluto ringraziare Monchi per “l’impegno e la visione” che hanno permesso al club di raggiungere traguardi storici, come i quarti di finale di Champions League e tre qualificazioni europee consecutive. Dal canto suo, Monchi ha espresso gratitudine verso proprietà, staff, giocatori e tifosi: “Abbiamo vissuto momenti speciali e continuerò a supportare V Sports nel mio nuovo ruolo”.

Un nuovo capitolo per i Villans

Con l’arrivo di Olabe, l’Aston Villa punta a rafforzare ulteriormente la propria struttura sportiva e a consolidarsi tra le protagoniste della Premier League e del calcio europeo. La sua esperienza internazionale e la sinergia con Emery rappresentano le basi per un progetto ambizioso, che mira a dare continuità ai successi recenti e a scrivere nuove pagine nella storia del club.