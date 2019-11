Al Gewiss Stadium, l’undicesima giornata di Serie A 2019/20 tra Atalanta e Cagliari: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Al Gewiss Stadium di Bergamo, Atalanta e Cagliari si affrontano nel match valido per l’undicesima giornata della Serie A 2019/20.

Sintesi Atalanta Cagliari 0-2 MOVIOLA

1′ Calcio d’inizio

3′ Occasione Cagliari – Simeone approfitta di un errore di Palomino e impegna Gollini con un destro respinto dal portiere

21′ Rog vicino al gol – Il croato calcia al termine di un’azione corale, Djimsiti si oppone col corpo

33′ GOL CAGLIARI – Doppia deviazione in area bergamasca, alla fine è Pasalic a battere il proprio portiere

39′ Espulso Ilicic – Lo sloveno si accapiglia con Lykogiannis, Abisso punisce un calcio rifilato al greco. Rosso diretto

45′ Intervallo

46′ Inizia il secondo tempo

58′ RADDOPPIO CAGLIARI – Simeone serve Oliva in area, Gollini è battuto

Migliore in campo: dopo il primo tempo PAGELLE

Atalanta Cagliari 0-2: risultato e tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Castagne, Pasalic, Freuler, Gosens (46′ Hateboer); Gomez (46′ Malinovskyi); Ilicic, Muriel. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kjaer, Masiello, Arana, Ibañez, Traore, Barrow. Allenatore: Gasperini.

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Oliva, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disposizione: Aresti, Rafael, Mattiello, Faragò, Pinna, Walukiewicz, Cigarini, Deiola, Ionita, Nandez, Cerri, Ragatzu. Allenatore: Maran

Arbitro: Abisso di Palermo

Ammoniti: Rog (C), Lykogiannis (C), Oliva (C)

Espulsi: 39′ Ilicic (A)

Marcatori: 33′ aut. Pasalic (A), 58′ Oliva (C)