Atalanta Celtic 0-0: la Dea domina, ma è pareggio

A Bergamo, il match valido per la partita di Champions League 2024/2025 tra Atalanta e Celtic: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

A Bergamo, Atalanta e Celtic si affrontano nel match valido per la giornata della Champions League 2024/25.

ATALANTA CELTIC LIVE CHAMPIONS LEAGUE 2024/2025: LA CRONACA (F5 per aggiornare la diretta)

FINISCE QUI IL MATCH

92′ HIEN! Cross di Ruggeri per la testa di Hien. Palla alta.

4 MINUTI DI RECUPERO.

80′ CAMBIO PER IL CELTIC: Dentro Forset, fuori Kuhn.

79′ CAMBI PER L’ATALANTA. Dentro Zaniolo e Ruggeri; fuori Kolasinac e Pasalic.

78′ FUORI Maeda e Angles; dentro Palma e McCowan.

72′ ZAPPACOSTA! Tenta la conclusione l’esterno atalantino, ma la palla finisce fuori.

69′ CAMBIO PER L’ATALANTA: Dentro Cuadrado per Lookman.

68′ OCCASIONE CELTIC! Conclusione per Furuhaschi, bravo Carnesecchi a salvare.

67′ CAMBI PER IL CELTIC: Dentro Furuhasci e Paulo Bernardo, per Hatate e Idah

66′ OCCASIONE ATALANTA. De Ketelaere si libera bene tentando un destro che però Schmeichel blocca.

58′ CAMBI PER L’ATALANTA: Dentro De Ketelaere e Samardzic; fuori Bellanova e Retegui.

57′ CONCLUSIONE DI DE ROON. Ancora una volta il portiere del Celtic ribatte senza problemi.

53′ RETEGUI! Conclusione per il centravanti. Palla alta.

47′ OCCASIONE CELTIC! Alex Valle tenta la conclusione, ma Carnesecchi devia in calcio d’angolo.

46′ OCCASIONE ATALANTA. Imbucata di Lookman che entra in area per mettere il pallone in mezzo dove trova l’incursione perfetta di Pasalic che sbaglia ancora una volta la porta.

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

44′ OCCASIONE STRATOSFERICA PER L’ATALANTA. Calcio d’angolo per l’Atalanta. Colpo di testa di Retegui, para il portiere, poi Djimsiti tenta una rovesciata, ma svirgola sul pallone. Atalanta sempre in avanti.

40′ Cross di Maeda con Carnesecchi che deve intervenire. Ancora 0-0 verso la fine del primo tempo.

38′ Cross sempre dalla sinistra di Zappacosta per Djimsiti. Una telefonata per il portiere biancoverde.

34′ PASALIC! Colpo di testa da parte di Mario su perfetto assist di Zappacosta. Palla fuori.

30′ Partita in questo momento che vede in nerazzurri con il pallino del gioco in mano.

25′ ANCORA ANTALANTA. Ederson per Retegui che mette il pallone in mezzo a cercare in mezzo all’area Zappacosta che tenta la conclusione rapida. Palla alta.

23′ Lookman per Zappacosta per Pasalic che tenta una conclusione rasoterra, ma Schmeichel riesce a bloccare con i piedi.

21′ Primo calcio d’angolo per il Celtic.

17′ OCCASIONE ATALANTA. Cross di Zappacosta per la testa di Pasalic che colpisce la traversa. Riprova Super Mario di testa, ma la palla stavolta finisce alta sopra la traversa.

16′ Conclusione di Kuhn che tenta il tiro a giro, ma la palla è fuori.

14′ OCCASIONE LOOKMAN. Il nigeriano ruba palla tentando la conclusione, ma Schmeichel riesce a parare.

13′ OCCASIONE ATALANTA. Lancio di Ederson dalla sinistra a cercare l’imbucata di Retegui che sbaglia l’aggancio con il pallone. Rimessa dal fondo

10′ Grandissimo recupero da parte di Ederson dopo che Kuhn è riuscito ad avere la meglio su De Roon. Celtic per ora pericoloso.

7′ AMMONIZIONE CELTIC: Fallo di Johnston ai danni di Zappacosta. Cartellino giallo

6′ Cross dalla destra di Bellanova a cercare Retegui che controlla, ma la difesa del Celtic spazza.

4′ Match per ora molto equilibrato con l’Atalanta che cerca comunque di costruire gioco.

E’ cominciato il match Atalanta Celtic