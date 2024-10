Per Atalanta Celtic pronta una nuova grande coreografia in Curva Nord. Il comunicato degli ultras nerazzurri

Atalanta Celtic, gli ultras nerazzurri esibiranno una coreografia in Curva Nord per trascinare Lookman e compagni alla vittoria

Atalanta Celtic è alle porte, e per l’occasione il popolo nerazzurro non vuole mancare assolutamente all’ennesimo appuntamento con la storia. Grandi partita uguale a grandissime coreografie sugli spalti.

Per l’occasione, gli ultras nerazzurri stileranno una coreografia nella Curva Nord atalantina: avvenimento comunicato da una locandina tanto passionale quanto chiaro. La curiosità sale, l’emozione si respira nell’aria come il conteggio dei minuti in vista della gara di domani.