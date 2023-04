Champions? Atalanta, distacca le dirette concorrenti per l’Europa (poi si vedrà)

Una classifica che per l’Atalanta si sta facendo interessante in zona Champions, ma servirà anche guardarsi le spalle

Se da una parte bisogna attendere ancora il risultato di Lazio e Milan (impiegate contro Monza e Napoli) dall’altra la classifica dell’Atalanta si sta facendo molto interessante dato l’equilibrio del campionato, oltre che agli ultimi due successi consecutivi.

Attualmente la Dea è quinta in classifica a 48 punti insieme ai rossoneri a due lunghezze dall’Inter (che ha perso ieri sera) e ben quattro dai biancocelesti: facendo presagire un ritorno dei bergamaschi per la Champions, anche se la priorità sarà quella di continuare a guardarsi le spalle.

Ovviamente non è una questione di competitività della rosa (per quanto i nerazzurri tendano a sbagliare più per demeriti propri che della reale forza dell’avversario), bensì della concorrenza da abbattere che vede la squadra di Gasperini come il gruppo da battere: su tutte Fiorentina, Roma, Udinese, Bologna e Torino.

Le prossime giornate saranno determinanti in quanto, escludendo i bianconeri, Toloi e compagni affronteranno nel mese di aprile queste tre squadre: allontanarle definitivamente in modo da attutire il colpo in caso di cali improvvisi, e al tempo stesso rimanere più tranquilli in questo rush finale. Coppa dei Campioni? Prima l’Europa in sé, poi si vedrà nonostante l’Atalanta sia in corsa.