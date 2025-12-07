Atalanta, testa alla Champions League: la squadra di Palladino deve ripartire dopo la sconfitta contro il Verona

Atalanta, la squadra di Palladino è tornata subito al lavoro con l’obiettivo di dimenticare il tracollo in Champions League. Le ultime

L’Atalanta è tornata al lavoro questa mattina nel centro sportivo di Zingonia per iniziare la preparazione in vista dell’attesissimo match di Champions League contro il Chelsea. Dopo il successo ottenuto nell’ultimo turno europeo, i nerazzurri vogliono proseguire il loro percorso nella League Phase 2025-26, che li vedrà protagonisti nel 6º turno martedì 9 dicembre. La sfida si disputerà nella cornice della New Balance Arena, con calcio d’inizio fissato alle ore 21, un appuntamento che l’Atalanta vuole affrontare con la massima concentrazione.

La squadra guidata da Gian Piero Gasperini si è ritrovata al completo nella tarda mattinata, con l’obiettivo di lavorare sia sulla condizione atletica sia sugli aspetti tattici necessari per fronteggiare una delle squadre più competitive del panorama europeo. L’Atalanta, forte della sua identità di gioco e del sostegno del pubblico bergamasco, punta a imporsi ancora una volta grazie alla sua intensità, alle verticalizzazioni rapide e alla solidità del gruppo.

Nonostante l’impegno ravvicinato, il clima a Zingonia è apparso sereno e determinato. La rosa dell’Atalanta è quasi al completo: l’unica nota dolente riguarda i due giocatori ancora indisponibili. Il lungodegente Bakker continua a seguire un programma personalizzato di recupero in campo, mentre Sulemana prosegue le terapie e resterà fuori almeno fino al 21 dicembre. A parte queste assenze, il resto del gruppo nerazzurro si è allenato regolarmente, mostrando una buona condizione generale in vista della sfida contro il Chelsea.

Per completare la preparazione prepartita, l’Atalanta tornerà in campo domani, lunedì 8 dicembre, sempre al Centro Bortolotti. È prevista una seduta pomeridiana alle ore 16, nella quale i primi quindici minuti saranno aperti ai media. Sarà l’occasione per osservare da vicino le scelte di Gasperini e per capire quali saranno le possibili novità di formazione per un match che potrebbe rivelarsi decisivo nella corsa alla qualificazione.

La giornata di domani si concluderà poi con la tradizionale conferenza stampa della vigilia di Atalanta – Chelsea, programmata alle ore 20 presso la New Balance Arena. Sarà un momento importante per fare il punto della situazione, conoscere le sensazioni dello staff tecnico e dei giocatori e capire lo stato d’animo di una squadra che, anno dopo anno, continua a rappresentare con orgoglio Bergamo e a imporsi come una delle realtà più solide e spettacolari d’Europa.