Atalanta, Congerton: «Obiettivo ritornare in Europa. Su Lookman...»

Le parole di Congerton sul suo periodo all’Atalanta tra ambizioni, elogi e soddisfazioni nei confronti di Lookman

Ai microfoni della BBC, il direttore dell’area sport dell’Atalanta Lee Congerton ha parlato della sua esperienza a Bergamo: dall’ambiente atalantino fino ad arrivare a Lookman (portato esplicitamente da lui).

LOOKMAN – «Le parole di Gasp? Mi ha fatto piacere, ma non mi piace prendermi tutti i meriti, perché è sempre merito di tutti e quindi del club. Lo conosco bene, sin da ragazzino, ma è lui anche ad aver scelto noi, e ha fatto la scelta giusta. Spero salga di livello anche per il bene dell’Atalanta».

ATALANTA TOP CLUB – «Sono qui per portare in dote al Club l’esperienza accumulata negli anni, nelle mie varie esperienze professionali, e per dare un contribuito alla crescita del club. I tifosi sono molto attaccati al club e la nostra speranza è quella di poter soddisfare queste aspettative riportando l’Atalanta in Europa».