Mercato Milan, sprint deciso per Gila: Allegri approva l’operazione e il club prepara l’assalto alla Lazio per portare a casa il difensore

Mercato Milan, affondo totale per Gila: Allegri vuole il difensore e autorizza l’assalto, ora la palla passa alla Lazio e a Lotito

Mario Gila continua a essere uno dei nomi più caldi del mercato estivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan ha ormai scelto il difensore della Lazio come primo obiettivo per rinforzare la retroguardia di Massimiliano Allegri, soprattutto dopo aver preso atto dell’impossibilità di affondare il colpo per Kim Min‑jae: l’ingaggio del centrale del Bayern Monaco, superiore ai 9 milioni netti più bonus, è considerato fuori scala per i parametri rossoneri.

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Il profilo di Gila convince Allegri per la sua duttilità: lo spagnolo può giocare sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro. Non sorprende quindi che il tecnico abbia già dato il suo via libera all’operazione, sostenuta anche dal ds Igli Tare, uno dei principali artefici del suo arrivo alla Lazio. Anche Gerry Cardinale avrebbe approvato l’idea di seguire le indicazioni dell’allenatore, garantendo almeno un innesto di peso per reparto.

La trattativa con la Lazio, però, si preannuncia complessa. Gila è legato al club biancoceleste fino al 2027 e il Real Madrid detiene il 50% sulla futura rivendita, un dettaglio che irrigidisce ulteriormente la posizione di Claudio Lotito. Il Milan valuta il giocatore tra i 20 e i 25 milioni, ma il presidente non sembra intenzionato a concedere sconti.

Sul difensore, inoltre, non c’è soltanto il Milan. Inter, Juventus e Napoli hanno chiesto informazioni all’entourage del giocatore e sondato la disponibilità della Lazio, rendendo il dossier ancora più competitivo in vista dell’estate. In caso di mancata chiusura, i rossoneri continuano a monitorare Thomas Kristensen dell’Udinese come alternativa per il reparto arretrato.

Ad oggi, il quadro è chiaro: il Milan spinge forte su Gila, Allegri lo considera una priorità e Tare ne sostiene l’acquisto. Ma la decisione finale resta nelle mani della Lazio e, con il Real Madrid ancora coinvolto nell’operazione, la partita è soltanto all’inizio.