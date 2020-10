L’Atalanta non smette mai di stupire e agguanta la terza vittoria in altrettante partite di campionato: non era mai successo

L’Atalanta non smette di stupire. I nerazzurri sovrastano il Cagliari con il successo per 5-2: una macchina da gol con 13 reti messe a segno nelle prime tre gare di campionato.

Nella sua storia l’Atalanta non aveva mai vinto le prime tre gare di Serie A. Una partenza sprint per una squadra che ha fatto benissimo sia in Italia che in Europa.