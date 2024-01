Atalanta Frosinone: attesi 111 tifosi ciociari a Bergamo

Atalanta Frosinone, attesi domani Gewiss Stadium di Bergamo 111 tifosi ciociari: il dato ufficiale per la sfida di domani sera

Domani sera posticipo di Serie A tra Atalanta e Frosinone. Per la squadra di Gasperini si tratta di una sfida decisiva in chiave Europa: con i tre punti la squadra potrebbe agganciare la Lazio al quinto posto. Per gli ospiti invece sarà l’occasione di interrompere una striscia negativa di quattro partite. La squadra di Di Francesco infatti non fa punti dal pareggio con il Torino del 10 dicembre e la vittoria manca invece dal 26 novembre, contro il Genoa.

Per l’occasione attesi al Gewiss Stadium 111 tifosi ciociari. La partita inizierà domani sera alle 20.45.